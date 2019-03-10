Aytemiz Alanyaspor, BB Erzurumspor'u 2-1'le Geçti

Spor Toto Süper Lig'de Sergen Yalçın yönetiminde başarılı bir grafik çizen Aytemiz Alanyaspor, küme düşme hattından kurtulmak isteyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında daha atak bir futbol sergileyen Akdeniz ekibi, 45+2'de formda golcüsü Papis Cisse'nin golüyle 1-0 öne geçti. Böylece Senegalli forvet gol sayısını 12'ye yükseltti.

CISSE İKİ PENALTI BİRDEN KAÇIRDI

48'de ceza sahası içinde top Leo'nun koluna çarpınca hakem VAR'a gitti. VAR'da pozisyon incelemesinin ardından hakem Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 50'de Papis Cisse'nin penaltısını Sehic kurtardı. Cisse'nin düşürülmesinin ardından hakem bir kez daha penaltıya hükmetti. 59'da Welinton farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

77'de Erzurumsporlu Sunu penaltıdan Dadaşları ümitlendirdi: 2-1. 90+4'te Efecan'ın düşürülmesiyle hakem Kalkavan 4. kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Papis Cisse, topu üstten dışarı attı.