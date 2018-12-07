Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Maçının 11'leri Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'de 15'inci haftanın açılış karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor
, Beşiktaş
'ı konuk edecek. Bahçeşehir
Okulları Stadyumu'nda saat 20: 00'de başlayacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy
düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken
üstlenecek.
İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar - Baiano, Tzavellas, Merih, N'Sakala, Sackey, Ceyhun
, Efecan, Djalma, Fernandes, Cisse
BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül
, Necip, Vida, Adriano, Medel, Dorukhan, Quaresma
, Ljajic, Mustafa, Güven - İstanbul
Beşiktaş,Aytemiz Alanyaspor
07 Aralık 2018 Cuma 19:04