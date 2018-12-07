07 Aralık 2018, 19:04
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Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Maçının 11'leri Belli Oldu

Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Maçının 11

Spor Toto Süper Lig'de 15'inci haftanın açılış karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk edecek.



Spor Toto Süper Lig'de 15'inci haftanın açılış karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 20: 00'de başlayacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar - Baiano, Tzavellas, Merih, N'Sakala, Sackey, Ceyhun, Efecan, Djalma, Fernandes, Cisse

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Mustafa, Güven - İstanbul Beşiktaş,Aytemiz Alanyaspor
07 Aralık 2018 Cuma 19:04



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