Haberler » Spor » Aytemiz Alanyaspor çalışmalara başladı - Spor

Aytemiz Alanyaspor çalışmalara başladı

Erol Bulut: "Bu bir takım oyunu, takım olarak bu işi çözeceğiz""Golü bulamıyoruz""Tam verim alamıyoruz""Oturup düşüneceğiz"Engin ANAK/ALANYA (Antalya), -Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Ankaragücü hazırlıklarına başlayan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, son...

26.11.2019 15:51 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:52Aytemiz Alanyaspor çalışmalara başladı

Erol Bulut: "Bu bir takım oyunu, takım olarak bu işi çözeceğiz"

"Golü bulamıyoruz"

"Tam verim alamıyoruz"

"Oturup düşüneceğiz"

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), -

Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı hazırlıklarına başlayan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, son haftalarda yaşadıkları puan kaybına değinerek, "Bu bir takım oyunu, takım olarak bu işi çözeceğiz" dedi.

Süper Lig'de hafta sonu MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına bugün yaptığı tek idmanla başladı. Antrenman öncesinde sahaya toplanan futbolcular, Yunan savunma oyuncusu Georgios Tzavellas'ın 32'nci doğum gününü pasta keserek kutladı. Üzerinde Alanyaspor'un logosu olan pastanın mumlarını üfleyen Tzavellas, teknik direktör Erol Bulut'un elinden pasta yedi. Takım arkadaşının yeni yaşını kutlayan futbolcular ardından antrenmana geçti. Yağmurlu havada gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman dar alanda turnuvayla sonlandı. Antrenmana sakatlığı devam eden Juanfran ve Lokman katılmadı.

"GOLÜ BULAMIYORUZ"

Teknik direktörü Erol Bulut, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada Göztepe maçıyla ilgili geri bildirim toplantısı yaptıklarını söyledi. Yapılan toplantının rutin olduğunu belirten Bulut, "Her hafta yaptığımız gibi neleri eksik yaptık, nerede kendimizi daha geliştirmemiz lazım bunları konuştuk. Bunu interaktif zaten yapıyoruz, bugün bayağı arkadaşımız katıldı, o iyi oldu. Yaptığımız hataları azaltıp, oynayacağımız Ankaragücü maçında doğruları yaparak 3 puan düşünüyoruz. Göztepe maçında da 3 puan düşündük ama istediğimiz gibi olmadı. Yine gol pozisyonlarına giren takım olduk ama haftalardır aynı yaşadığımız şeyi yaşıyoruz, üretiyoruz ama maalesef istediğimiz golü bulamıyoruz. Daha doğrusu son 3 haftadır golü bulamıyoruz. Bunu inşallah bu hafta kıracağız, ondan sonra bir çıkışa girmeyi düşünüyoruz" dedi.

"TAM VERİM ALAMIYORUZ"

Bir gazetecinin 'Yedek kulübesinden beklediğiniz verimi alabildiniz mi?' sorusu üzerine Erol Bulut, "Sakatlıklarımızdan sonra bir de cezalılarımız olunca Junior Fernandes olsun, Juanfran'ın sakatlığı, Fabrice cezalı olunca yedek futbolcularımız, onların yerine giren arkadaşlarımız da elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bu zaman zaman maçlarda iyi oluyor ama tabii oturmuş 11'imize baktığımızda tam o verimi alamıyoruz ve alamadık bugüne kadar. Ama arkadaşlarla da haftalardır oynuyoruz ve üstün oynuyoruz. Şimdi sadece o arkadaşlarımıza gol atamama sorununu bağlamamamız lazım. Bu bir takım oyunu, takım olarak bu işi çözeceğiz. Nasıl ilk haftalarda 4 galibiyet üst üste aldıysak, iyi oyun oynadıysak, bundan sonra da birlikte hareket edip yine maçları kazanmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"OTURUP DÜŞÜNECEĞİZ"

Lig arasında kadroya takviye konusu ile ilgili soru üzerine Erol Bulut, şöyle dedi: "Onu oturup düşüneceğiz, biraz daha zamanımız var. Yönetimle oturacağız ama birkaç transfer düşünüyoruz. Yapmamız lazım çünkü ikinci yarı daha çekişmeli geçecek. Her zaman olduğu gibi. Şu an yakaladığımız 19 puan var, bu çok iyi bir durum. Biz biraz analiz ettiğimizde, lige çıktığından beri bugüne kadar ilk yarıyı 18 puanla kapatan bir Alanyaspor vardı. Biz şu an 12'nci haftadayız 19 puandayız. En iyi sezonunu Alanyaspor yaşıyor ama bu yeterli mi bize yeterli değil. 19 puanda bizim kalmamamız lazım. Bunu ilk yarının bitimine kadar daha üst sıralara çıkarmak istiyoruz. İnşallah bunu önümüzdeki 5 hafta içerisinde daha iyi yerlere getiririz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Doğum gününden görüntüler

Antrenmandan görüntüler

Erol Bulut'un açıklamaları



Aytemiz Alanyaspor, Ankaragücü, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
16:50 Çaykur Rizespor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
16:49 AXA Sigorta Kupa Voley kadınlar kategorisinde 1. etap eşleşmeleri belli oldu
16:48 Erol Bulut: "Birkaç transfer düşünüyoruz"
16:48 Şalvarlı teknik direktör sosyal medyada ilgi odağı oldu
16:44 Yan Sasse: "Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:37 Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi: Yaralılar var
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
14:40 Bafetimbi Gomis ateşi yaktı: Bir gün Galatasaray'a döneceğim
14:17 Ödül törenine damga vuran şakalaşma! Guardiola'dan Klopp'a: Kupaları takas edebiliriz
11:13 Milli futbolcu Okay Yokuşlu, kulübü Celta Vigo'yu takipten çıkardı
11:11 Davutoğlu'nun kuracağı partinin 81 ilde teşkilatlanma faaliyetleri tamamlandı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:50 Maçlara yöresel kıyafetlerle çıkan teknik direktör ilgi odağı oldu
09:21 Zinedine Zidane: Mbappe ile aşk içindeyim ama şu an rakibimiz
26.11.2019 16:52:37