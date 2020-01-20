Haberler » Spor » Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer etti - Spor

Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer etti

Aytemiz Alanyaspor, ara transfer döneminde üçüncü transferini kaleye yaptı.

20.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:08Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer etti

Aytemiz Alanyaspor, ara transfer döneminde üçüncü transferini kaleye yaptı. Akdeniz temsilcisi en son 'da forma giyen Cenk Gönen'i kadrosuna kattı.

Aytemiz Alanyaspor, ara transfer döneminde santrafor mevkiine Mustafa Pektemek ve orta sahaya Emircan ' transfer etmesinin ardından bir de kaleye takviye yaptı. Son olarak İspanya'nın Malaga ekibinde forma giyen Cenk Gönen'i kadrosuna katan Alanyaspor, transferi resmen duyurdu. Yaklaşık bir haftadır görüşülen ve takımla birlikte antrenmanlara da çıkan file bekçisiyle sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalandı. 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri'nde kendini turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Cenk Gönen daha önce Göztepe, Denizlispor, Altay, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giymişti. Öte yandan Cenk, Malaga'ya transfer olmasına rağmen İspanya'da forma giyme şansı bulamamıştı.



Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen, Altıntaş, Malaga, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:10  Gaziantep FK'de teknik direktör Sumudica'ya destek
20:09  Gerard Gohou, Kasımpaşa'da
19:59  Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet Boriachuk ile anlaştı
19:58  Fenerbahçe, kupadaki Hes Kablo Kayserispor maçına hazır
19:56  Aytemiz Alanyaspor, kaleci Cenk Gönen ile sözleşme imzaladı
20.01.2020 20:11:23