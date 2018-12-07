- Aytemiz Alanyaspor'da 1 puan hüznü

- Aytemiz Alanyaspor
'da 1 puan hüznüAytemiz Alanyaspor'lu Haydar Yılmaz
: "Galibiyeti kaçıran taraftık, Beşiktaş
'tan alınan 1 puanda sevindirici"Efecen Karaca: "Önemli olan puan veya puanlar almaktı"
ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor kaptanı Haydar Yılmaz, Beşiktaş gibi bir takımdan 1 puan almanın da sevindirici olduğunu kaydetti. Takım kaptanı Haydar Yılmaz, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirterek, tüm takım arkadaşlarını tebrik etti.Taraftarın da desteğiyle 1 puan aldıklarını kaydeden Haydar Yılmaz, "Beşiktaş gibi bir takımdan bir puan almakta iyidir. 1 puan bizim için sevindirici mutluyuz. Önümüzdeki Rizespor
maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.Karaca: "Önemli olan puan almaktı" Efecan Karaca
, bugün sahada iyi bir mücadele gösterdiklerini belirterek, alınan bir puanın iyi ama 3 puanı kaçırdıkları için üzgün olduğunu dile getirdi.İlk yarı maçın ortada geçtiğini dile getiren Karaca, "İkinci yarı biz daha iyi oynadık. 4 net gol pozisyonumuz vardı. Son dakikadaki pozisyonda golü atsak 3 puan içten bile değildi. Sağlık olsun. Önemli olan puan veya puanlar almaktı. Bizim için Rizespor maçı bu maçtan çok daha önemli. O maça en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.
Rizespor,Beşiktaş,Haydar Yılmaz,Aytemiz Alanyaspor
07 Aralık 2018 Cuma 23:22