Aytemiz Alanyaspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları

Aytemiz Alanyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü evinde Bursaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Cengiz Aydoğan
Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın
yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, karşılıklı tek pas ve top kapma çalışmasıyla sürdü. İdman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.
Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu
ve yöneticilerin de izlediği idmana Junior Fernandes, Djalma, Caulker, Villafanez ile milli takım kampında bulunan Efecan Karaca
katılmadı.
Turuncu-yeşili ekip, yarın Türkmenistan
Ligi takımlarından Altyn Asyr ile yapacağı özel maçla hazırlıklarını sürdürecek.
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Kaynak: AA