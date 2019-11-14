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Aytemiz Alanyaspor'da Göztepe hazırlığı başladı

AYTEMİZ Alanyaspor ligin 12'nci haftasında karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

14.11.2019 17:39 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:39Aytemiz Alanyaspor'da Göztepe hazırlığı başladı

AYTEMİZ Alanyaspor ligin 12'nci haftasında karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına tesislerde yaptığı antrenmanla başladı. Toplu halde koşuyla başlayan antrenman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi. Milli takım kadrolarında yer alan futbolcular Efecan Karaca, Bakasetas ve N'Sakala ile sakatlığı bulunan futbolcular Lokman ve Juanfran antrenmana katılmadı. Ceyhun Gülselam ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



Aytemiz Alanyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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