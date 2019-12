Aytemiz Alanyaspor'da hedef Galatasaray galibiyeti

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, son iki maçta aldıkları farklı galibiyetlerin morallerini artırdığını belirterek, "İnşallah Galatasaray maçında da yakalayacağımız pozisyonları iyi değerlendiririz. Bu, bizim için çok önemli olacak." dedi.Bulut, turuncu-yeşilli ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig'de kolay kazanılan bir maçın olmadığını söyledi.Haftalardır iyi oynamalarına rağmen bazı maçlarda gol bulamadıklarını kaydeden Bulut, "MKE Ankaragücü maçında 5 gol bulduk. Daha da fazla olabilirdi. Bize iyi bir moral oldu. Bunu kupada da devam ettirmemiz bizi daha da mutlu etti. İnşallah Galatasaray maçında da yakalayacağımız pozisyonları iyi değerlendiririz. Bu, bizim için çok önemli olacak." diye konuştu.Kupa mesaisinden sonra ligde Galatasaray ile yapacakları maçın hazırlıklarına başladıklarını anlatan Bulut, "Maça eksiklerimizi tamamlayarak hazırlanıyoruz. Sakatlarımız var. Bildiğiniz gibi Cisse belinden bir sakatlık geçirdi. O, bizimle maalesef olmayacak. Aynı zamanda zaten sarı kart cezalısıydı. Bu şekilde hafta sonuna hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı."Futbolu güzelleştirmek lazım"Hakemlerin maçlarda işlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını aktaran Erol Bulut, Galatasaray maçında adaletli bir yönetim beklediğini ifade etti.Bir iki maçta yaşadıkları sıkıntıları bu karşılaşmada yaşamak istemediklerini dile getiren Bulut, şunları kaydetti:"Futbolu güzelleştirmek lazım. Tek taraflı düdük çalındığı zaman bir taraf doğal olarak sıkıntısını dile getiriyor. Getiren de çok oldu zaten. İnşallah maçlarımız bundan sonra güzel bir şekilde geçer. Hem taraftarlar açısından da bu daha güzel olacaktır. Kulüpler açısından da doğru olacaktır. Herkes haftalardır bundan yakınıyor. Bütün kulüpler, Galatasaray Kulübü olsun, biz olalım, başka kulüpler olsun. Demek ki her kulübün bu doğrultuda sıkıntıları var. Bunları hakemlerimiz de göz önünde bulundurarak, tahmin ediyorum hataları minimuma indirip güzel bir yönetim sergiler.""Cisse'nin oynadığı futboldan çok memnunuz"Senegalli futbolcuları Papiss Cisse'nin transferde isminin Galatasaray ile anıldığına yönelik soruya, "Galatasaray ile adının geçtiğini şu an ilk kez duyuyorum. Sosyal medyada böyle bir şey geziyorsa bilemiyorum. Çünkü sosyal medyayı her gün takip etmiyorum." cevabını veren Bulut, Cisse'nin adının geçmesinin normal olduğunu çünkü burada iyi işler başardığını aktardı.Takım arkadaşlarının desteğinin de Cisse'nin başarısında önemli olduğunu dile getiren Bulut, şunları söyledi:"Dokuz golü var. Alanyaspor için elinden geleni yapıyor. Teklifler gelmesi doğal. Gelen teklifleri kulüp de en iyi şekilde değerlendirir. Cisse'nin oynadığı futboldan çok memnunuz. Takıma verdiği katkıdan memnunuz. Karakteriyle zaten takımı neşelendiren bir arkadaşımız. Tabii bir sakatlığı oldu, oynayamadı. Onun bence biraz üzüntüsünü yaşayarak son maçta yedek kulübesinde sarı kart gördü."Ekipte bir futbolcunun eksikliğini yerine giren takım arkadaşının, performansıyla en iyi şekilde giderebileceğini anlatan Bulut, Yacine Bammou'nun hem MKE Ankaragücü hem de kupada Adanaspor ile yapılan maçlarda bunu en iyi şekilde gösterdiğini dile getirdi.Galatasaray mesaisiAytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Juanfran, Lokman Gör ve Papiss Cisse katılmadı.Adanaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular antrenmanı koşuyla tamamlarken, diğer oyuncular ısınma çalışmasının ardından dar alanda turnuva maçı yaptı.