Aytemiz Alanyaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor
'u deplasmanda 2-0 ile geçen Aytemiz Alanyaspor
, Kasımpaşa
maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-yeşilli ekip, Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile 23 Şubat Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına, Cengiz Aydoğan
Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın
yönetiminde devam etti.
Junior Fernandes ve Ozan Tufan
'ın adale ağrıları nedeniyle katılmadığı antrenmana, futbolcular koşuyla başladı.
Kondisyon, pas, çabukluk ve şut çalışmalarının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-yeşilli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Trabzonspor,Aytemiz Alanyaspor,Kasımpaşa
Kaynak: AA