Aytemiz Alanyaspor'da Kupa Mesaisi

Aytemiz Alanyaspor
, Ziraat Türkiye Kupası
5. tur rövanşında 19 Aralık Çarşamba
günü Kahramanmaraşspor
ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Futbolcular, Cengiz Aydoğan
Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın
yönetimindeki idmana topla ısınma çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, üç kalenin bulunduğu alanda topa sahip olma ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Mbilla, Barış Başdaş
ve Cisse'nin sakatlıkları nedeniyle katılmadığı antrenmanda Campos, Baiano ve Ceyhun Gülselam
takımdan ayrı çalıştı.
Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarını yarın sabah idmanı ile tamamlayacak Akdeniz
ekibi, özel uçakla Gaziantep
'e gidecek, oradan da otobüsle Kahramanmaraş'a geçecek.
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Kaynak: AA