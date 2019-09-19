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Alanyaspor'dan son dakika kural hatası açıklaması!

Alanyaspor, Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı kural hatası başvurusuna ilişkin, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Zekeriya Alp'in de maç sonu açıkladığı üzere, herhangi bir kural hatası bulunmadığı yönünde karar vereceğine inancımız tamdır." açıklamasında bulundu.

19.09.2019 19:02

Aytemiz Alanya spor, Fenerbahçe'nin 16 Eylül Pazartesi günü oynanan maçta kural ihlali olduğu talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvuruya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"İKİ GOL DE TERTEMİZ"

'Kamuoyuna duyuru' başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16 Eylül 2019 tarihinde yaşananlar Türk spor kamuoyu tarafından göz ucuyla değil, olanca açıklığıyla takip edilmiştir. Bu konu hakkında şu ana kadar açıklama yapmamamızın sebebi, Türk futbolunun asırlık çınarı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün böyle bir başvuru yapacağına ihtimal vermememizden kaynaklanmaktaydı. Maçtan sonra tüm spor otoritelerinin ortak kanaati bahse konu iki golün de futbol oyun kuralları dahilinde ve tertemiz olduğu yönündeydi. Bu sürecin sonunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Zekeriya Alp'in de maç sonu açıkladığı üzere, herhangi bir kural hatası bulunmadığı yönünde karar vereceğine inancımız tamdır."

FenerbahçeFenerbahçe'den TFF'ye kural hatası başvurusu!

Alanyaspor'dan son dakika kural hatası açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR(5)
DEMEDİ DEME:İSTANBUL SEÇİMİ GİBİ OLUR HABERİN OLSUN ÜÇE RAZI OL YENİLENİRSE TARİHİ FARK YERSİNİZ
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FBLİ:ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ :D
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FB:gençlerbirliği inşallah fark atar alanyaspora vurduğun gol olsun gençlerbirliği
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MSD:kesin 11 yaşında
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AĞLAMA:ağlama fener ağlama üç gün kaldı bayrama
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