Aytemiz Alanyaspor, Erol Bulut ile anlaştı

Aytemiz Alanyaspor
, teknik direktör Erol Bulut ile prensipte anlaştığını açıkladı.
Sezon sonu sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın
ile anlaşamayan turuncu-yeşilli kulüp, Evkur Yeni Malatyaspor
'dan ayrılan Erol Bulut ile anlaştı.
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor
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