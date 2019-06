Aytemiz Alanyaspor, Erol Bulut ile sözleşme imzaladı

Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulüp yöneticileri ve Erol Bulut katıldı. Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Erol Bulut, 2019-2020 sezonunda kendini Alanyaspor'a bağlayan imzayı attı."EROL HOCAM KENDİNİ KANITLAMIŞ"Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bugün Alanyaspor'umuzun yeni teknik direktörü Sayın Erol Bulut hocamızla sözleşme imzalıyoruz. Öncelikle kendisine hoş geldin diyoruz. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah başarılarını burada da devam ettireceğini düşünüyoruz. Erol hocam kendini kanıtlamış, Malatyaspor'da da çok iyi başarılara imza atmış bir hocamız. Kendisine hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Bundan önce çalıştığımız teknik direktörümüz Sergen Yalçın hocamıza, ekibine canı gönülden şahsım ve camiamız adına teşekkür ederim. Bundan sonraki görevinde de başarılar diliyoruz. İnşallah Erol hocamla da yolumuza iyi bir şekilde devam ederiz ve iyi neticeler alırız" dedi."İKİ KULVARDA YARIŞACAĞIZ"Aytemiz Alanyaspor'u daha üst sıralara çıkarmak için çalışacaklarını belirten Erol Bulut, "Başta başkanımız olmak üzere yönetim kuruluna ve herkese teşekkür etmek istiyorum. Yeni başladığım hocalığımda Yeni Malatyaspor'da 2 yıla yakın bir sürecim oldu. Başarılı olduk Allah'a şükürler olsun ama oradaki maceramız kapandı. Şu an bugünden itibaren Alanyaspor ile maceramız başlayıp, istediğimiz hedeflere hep beraber, teknik ekibim, ben, başkanımız, yönetim, medya, taraftarımız ve şehrimizle hep birlikte güzel hedeflere yürümeye Allah bize nasip eder. Tabii ki hedefimiz Alanyaspor'u geçen sene bitirdiği, ki 9'uncu sırada bitirmişti Alanyaspor, onun üzerinde inşallah, iyi yerlere takımımızı taşıyarak güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. İki kulvarda yarışacağız. Bu iki kulvar da bizim için çok önemli. Hem ligde hem kupada en iyisini yapmaya çalışacağız. Ona göre de zaten takımızı şekillendireceğiz. Yeni gelecek takviyelerle birlikte Alanyaspor'u herkesin istediği hedefe getirmeye çalışacağız" diye konuştu."İŞİMİZİ İYİ YAPTIK, BAŞARILI YAPTIK"Bir gazetecinin Erol Bulut'un isminin Fiorentina ile anıldığı ve Bulut'un eski oyuncusu Guilherme'yi transfer etmek istediği yönünde çıkan haberleri sorması üzerine Erol Bulut, "Fiorentina ile ilgili İtalya'da çıkan haberler sonra Türkiye'ye yansıdı. Çıktıktan sonra benim bilgim oldu. Gelip kendileri izlemişler, 7-8 maçlık takibe almışlar bizi. İlgilendiklerini söylediler ama zaten yeni hocalarını geçen sezon sonlarına doğru belirlediler. Vincenzo Montella ile anlaştılar. Önemli olan bize yurt dışından teklifler gelmesi. Benim adıma olsun, Türk hocalar adına olsun, güzel bir şey. Demek ki biz işimizi Malatyaspor'da iyi yaptık, başarılı yaptık. İnşallah burada da aynı başarıyı üzerine koyarak yapmaya çalışacağız. Futbolcu konusunda ise Guilherme iyi bir futbolcu. Malatya'da başarılı bir sezon geçirdi. O zaten benim yıllardır ilgilendiğim, takip ettiğim bir futbolcuydu, Malatyaspor'a kazandırdık. Şu an boşta bir futbolcu. Evet, ilgileniyoruz ama sadece o yok. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda, ekonomik sınırlarımızı aşmadan bize yarayacak oyuncular almak isteriz. Heyecan dolu bir lig olacağını düşünüyorum. Herkes takımımızın coşkulu ve iyi bir futbol oynayacağından emin olsun. Taraftarlarımız takımımızın arkasında olsun ve bizi desteklesin" ifadelerini kullandı."TAKVİYELER OLACAKTakıma takviyelerin olacağını belirten Bulut, "Alanyaspor'un kemik bir kadrosu var. İyi bir kadro, iskeleti var. Tabii takviyeler olacak. Çünkü sadece ilk 11'de oynayacak değil, yedek kulübemizi de zenginleştirmemiz gerekiyor. Çünkü iki kulvarda yürümek istiyoruz. Şartlara bakacağız. İstediğimiz transferleri en kısa zamanda yapıp, kulübümüze katkı yapacak futbolcuları hızlı bir şekilde kazandırırız" şeklinde konuştu.HEDEF AVRUPABir gazetecinin "Kulüpler UEFA kriterlerinden dolayı transferde zorlanıyor. Finansal Fair Play'den dolayı takımlar istediği gibi transfer yapamıyor. Bu Anadolu takımları için bir avantaj olur mu, önümüzdeki sezon nasıl bir hal alır?" sorusunu da yanıtlayan Erol Bulut, şunları söyledi: "Maalesef geçmişten bu yana, ben 27 yıldır Türkiye'deyim, futbol oynadım ve şu an teknik direktörlük yapıyorum, büyük takımlarımız ve bazı Anadolu takımlarımız gelir gider tablosunu biraz yapıyorsanız bu sıkıntılar çıkıyor. Bundan da bazı Anadolu kulüpleri yararlanıyor. Önemli olan sıkıntıların olmadan güzel bir yarış ve sezon olması. Bileğimizin hakkıyla istediğimiz pozisyonu alarak öyle Avrupa'ya gitmek. İnşallah gerçekleştirebiliriz."Teknik direktör Erol Bulut'un ekibie Özgür Zengin (yardımcı antrenör), Mehmet Yozgatlı (yardımcı antrenör), Murat Yüksel (yardımcı antrenör), Murat İsmet Erdeğer (kaleci antrenörü), Pantelis Pantelopoulos (kondisyoner), İbrahim Menderes (analist), Zeki Coşkuner (analist) ve Volkan Küçük'ten (danışman) oluştu.

Kaynak: DHA

- Antalya