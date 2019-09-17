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Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Salih Uçan ve Ceyhun Gülselam

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçta devre arasına 1-1 beraberlikle girmenin müsabakayı çevirme açısından önemli olduğunu söyledi.

17.09.2019 00:30
Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçta devre arasına 1-1 beraberlikle girmenin müsabakayı çevirme açısından önemli olduğunu söyledi.
Salih Uçan, müsabakanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zor bir karşılaşma olacağının bilincinde olarak Fenerbahçe maçına hazırlandıklarını belirtti.
Milli maç arasında iyi çalıştıklarını ve Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini aktaran Uçan, "Maçta 1-0 geriye düştük ama bizim için çok önemli bir şey de ilk yarı bitmeden 1-1'i yakalamak oldu. Bu çok önemliydi. Bizim adımıza burada maç döndü diyebiliriz." diye konuştu.
İkinci yarıda 2. golü erken bulduklarını aktaran genç futbolcu, "Bizim için çok iyi oldu. Çünkü büyük avantaj oldu. Çok yetenekli oyunculara sahibiz. O yüzden skoru elde ettiğimizde, topu iyi çevirip, pas oyuna dönebiliyoruz. Şu anda 4-4'lük bir gidişatımız var. İyi gidiyoruz. Böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kendisinin form durumu ve ilk 11'de ne zaman başlayacağına yönelik bir soruya Salih, "Takıma alıştım. İyi bir kadroya sahibiz. Gayet formumun yerinde olduğunu düşünüyorum. Bakalım ne zaman şans gelir? Hocayla konuşuyorum. Yakındır forma giymem." şeklinde yanıt verdi.
Aytemiz Alanyasporlu Ceyhun Gülselam ise Fenerbahçe maçının zor olacağını bildiklerini aktardı.
Milli takım arasındaki uzun süreci iyi değerlendirdiklerini belirten Gülselam, "Milli arayı iyi değerlendirdik ve Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Takım olarak bunu başardığımız için hepimiz mutluyuz." açıklamasında bulundu.
Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Salih Uçan ve Ceyhun Gülselam

Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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