Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: 0-1

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xxx), Candaş Elbil (xxx), Deniz Caner Özaral (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona (xxxx), Ceyhun (xxx), Efecan (xxxx) (Dk. 75 Emircan Altıntaş xxx), Caulker, (xxx), Bakasetas (xxx), Kaan (xxx), Onur (xxx), Musa (xx) (Dk. 80 Mustafa Pektemek), Fernandes (xx) (Dk. 67 Campos xxx), Welinton (xxx), Cisse (xxx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfendt (xxx), Halil İbrahim (xx) (Dk. 90+1 Ahmet), Yasin (xxx) (Dk. 65 Berat xx), Jesus (xx), Stancu (xxx), Sessegnon (xxx), Toure (xxxx), Sefa (xx) (Dk. 31 Guy Yann Sio xxx), Candeias (xxx), Erdem (xxx), Ramos (xx)

GOL: Dk. 77 Stancu (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Ceyhun, Kaan, Welinton (Alanyaspor), Candeias, Nordfendt (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 22'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

1'inci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında kanattan topla hızla çizgiye kat eden Efecan'ın ortasında top savunmanın ters vuruşu kaleci Nordfeldt'te kaldı.

2'nci dakikadaki Gençlerbirliği atağında Candeias sağ kanattaki boşluğu değerlendirerek ceza sahasına hızlı girdi. Burada topu kontrol eden Candeias'ın vuruşu kaleci Marafona'dan döndü. Candeias dönen topu tekrar şutladı ancak Marafona ikinci kez topu çelmeyi başardı ve kornere tokatladı.

4'üncü dakikada kornerden dönen topta kontraya çıkan Alanyaspor'da Cisse'nin şutu kaleci Nordfeldt'ta kaldı.

19'uncu dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Fernandes ceza sahası dışından sert vurdu. Şut kaleci Nordfeldt'ten döndü, ardından topa yetişen Kaan'ın vuruşu auta çıktı.

22'nci dakikadaki Alanyaspor atağında sol kanatta Cisse topu diğer kanatta koşu yapan Efecan'a gönderdi. Bu oyuncunun son çizgiden yaptığı ortaya takım arkadaşlarından önce kaleci Nordfeldt'e uzanarak tehlikeyi önledi.

29'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta sahadan gelen pası kontrol eden Bakasetas'ın ceza sol çaprazından çektiği şutu kaleci Nordfeldt güçlükle yumruklayarak uzaklaştırdı.

37'nci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Fernandes topu ceza sahasında kale önüne koşu yapan Efecan'a bırakmak istedi ancak pasın hızını ayarlayamadı ve kaleci Nordfeldt topu aldı.

44'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında Cisse ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Efecan'ın şutu ağlara gitti ancak karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan pozisyonun ofsayt olduğuna karar kılarak golü geçerli saymadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

46'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Stancu, Caulker'ı çalımlayarak kale önüne ortaladı ancak boşa çıkan topa kimse dokunamadı.

51'inci dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın ara pasında Cisse ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleciden dönen topu tekrar kaleye gönderen Cisse'nin şutu az farkla auta gitti.

54'üncü dakikada gelişen Gençlerbirliği kontratağında Candeias'ın pasında topla buluşan Sio gelişine vurdu. Kaleci Marafona'dan dönen topa tekrar şut çeken Sio'nun vuruşunda Marafona ikinci kez gole izin vermedi. Tekrar dönen topu ise Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

57'nci dakikadaki Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ortasında Yasin kafayla topu indirdi, karambolde kalan topa Sio vurdu ancak kaleci Marafona topu kontrol etti.

61'inci dakikada taçla başlayan Alanyaspor atağında ceza sahası içinde Ceyhun yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakemin devam ettirdiği pozisyonda Cisse kaleyi denedi ancak top savunmaya çarparak kornere çıktı.

67'nci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın yaptığı ortada ön direkte topa yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt yükselerek topu yumrukladı.

77'nci dakikada gelişen Gençlerbirliği kontratağında soldan hızla ilerleyen Sio'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Stancu gelişine sert vurdu. Top kaleci Marafona'nın solundan geçerek ağlarla buluştu: 0-1.

83'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında Djalma Campos'un gerilerden gönderdiği pasa Cisse yetişmeye çalıştı ancak savunma araya girerek topu uzaklaştırdı. Bu pozisyonun ardından sakatlık geçiren Campos saha dışına alındı. Tüm değişiklik hakkını kullanan Alanyaspor sahada 10 kişi kaldı.

86'ncı dakikada soldan gelişen Gençlerbirliği atağında Sio orta sahada sahip olduğu topla kendi ilerledi. Kendi yarı sahasından çıkan Sio, ceza sahasına girerek şutunu çekti ancak son anda ayak koyan Alanyaspor savunması topu kornere çeldi.

Karşılaşma misafir takım Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.

- Antalya