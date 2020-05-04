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Aytemiz Alanyaspor, gruplar halinde antrenmanlara başladı

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

04.05.2020 20:10 | Son Güncelleme: 04.05.2020 20:13
Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren futbol takımı, sahaya indi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde Cengiz Aydoğan Tesisleri'ne gelerek çalışmalarını gerçekleştiriyor.
İdmanın ilk gününde futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık parkurunda topla çalışma yaptı. Aytemiz Alanyaspor, gruplar halinde antrenmanlara başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Futbol, Spor, Haber
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