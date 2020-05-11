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Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında tekrar başlanan çalışmaları iki günlük iznin ardından sürdürdü.

11.05.2020 20:49 | Son Güncelleme: 11.05.2020 20:57
Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında tekrar başlanan çalışmaları iki günlük iznin ardından sürdürdü.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, iki gruba ayrılan futbolcular ayrı saatlerde çalıştı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, pas ve yön değiştirme çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Alanyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek. Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: AA

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, Spor, Haber

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