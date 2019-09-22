Aytemiz alanyaspor maçının ardından

Mustafa Kaplan: Trabzonspor maçındaki oyunumuzu oynayamadık

Erol Bulut: Yolumuza namağlup devam ediyoruz

Nesrin AYDIN YALDIZ - Haluk KARAASLAN/ ANKARA - Süper Lig'in 5'inci haftasında Gençlerbirliği sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, geçen hafta iyi oynadıkları oyunu bugün oynayamadıklarını belirterek, "Şansız geçen bir ilk yarı vardı. Takımın en etkili topu duran top ama sanki hiç çalışmamışız gibiydik. Pozisyon vermedik ama biz de pozisyon üretemedik. Kazanmak istiyorduk, iyi bir oyuncu gurubumuz var ama bir şansızlıktır gidiyor. Ben oyuncu grubumuza çok güveniyorum. Bizim için 2 puan değil, bizim takımımızın değeri bu değil. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Biz oynadığımız her maçta iki bekten kaynaklı 6 puan kaybettiğimizi düşünüyoruz. Biz Erdem'le başlamak istedik ama onun hafif sakatlığı vardı. Sol bekte Halil İbrahim arka adalesinden kaynaklı antrenmanlarda yoktu. Geçen hafta iyi oynadığımız için bu kadroyu tercih ettik. Candeias'ın getireceği toplarsa Stancu ve Sio'nun gol atacağı yönünde çalışmalar yaptık. Biz daha bilinçli daha atak yaparak oynamamız lazım. Diallo'nun maç eksiği olduğu için onu oyundan aldık. 3'üncü bölgede üretkenliğimiz azdı" dedi.

EROL BULUT: YOLUMUZA NAMAĞLUP DEVAM EDİYORUZ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise bugün Gençlerbirliği karşısında zor bir maç olacağını bildiklerini ifade ederek "Geçen hafta iyi bir maç oynamıştı Trabzonspor'da ikinci yarıda. Biz de bugün iyi bir performans sergileyemediğimizden dolayı Gençlerbirliği karşısında iyi gözükmedik. Penaltı pozisyondan yediğimiz golle ilk yarıyı geçirdik. İkinci yarı futbolcularım ellerinden geleni yaparak 1-1'i yakalayarak hatta pozisyonlarımız var Cisse atmış olsa galip olarak ayrılacaktık. Ama sonuca baktığımızda 1-1'lik sonuç bizim için iyi bir sonuç. Yolumuza namağlup devam ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mustafa Kaplan'ın açıklamaları

Erol Bulut'un açıklamaları