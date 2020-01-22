Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etmesine rağmen, deplasmandaki ilk maçta aldığı 3-1'lik mağlubiyetle kupaya veda etti. Karşılaşmanın ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ve Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Oynanan oyun ve alınan skordan mutlu olmadığını belirten Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Kupanın ikinci ayağını oynadık. Oynadığımız oyun ve alınan skor beni memnun etmedi. Daha iyi futbol sergilemek isterdik. Futbolcularıma da soyunma odasında aynısını anlattım. Bizim bugüne kadar oynadığımız futbol, bugün oynadığımız futboldan daha iyiydi. Bunu söyledik. Ancak bunu burada gösteremedik. Nedeni belki de ilk maçı 3-1 kazanmamızdı. Burada iyi bir takıma karşı oynadık. Oyuncularım da bunu anlamıştı. Hafta sonu için iyi bir test oldu. Hafta sonunda sahada daha ciddi bir 11 bekliyorum. 2 günümüz var. Çalışmalarımızı yapacağız. İnşallah ligde daha iyi performans gösterip, istediğimiz sonucu alıp Alanya'ya öyle döneriz" şeklinde konuştu.

ERKAN ÇOKER: BU MÜCADELENİN HAKKI TUR OLMALIYDI

Gösterdikleri oyuna rağmen kupaya veda ettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker ise "Turu geçeceğimizden emindik. Oyuncularımızın antrenmanlardaki istek ve coşkusu bize güven verdi. Kendimizden emindik. Beklemediğimiz anlarda goller yedik. İlk yarının sonları ve maçın uzatma dakikalarında kalemizde goller gördük. Maçı kazanmamıza rağmen üzgünüz. Oyuncular, ellerinden geleni yaptılar. Bu mücadelenin hakkı turu geçmek olmalıydı. Oyuncularım bütün planlarımızı harfiyen yerine getirdiler" diye konuştu.

"ÜSTÜNE KOYARAK DEVAM EDECEĞİZ"

Takıma yeni katılan oyuncuların olduğunu ve kendilerine zaman gerektiğini belirten Çoker, "Aramıza yeni katılan oyuncular var. Daha 2-3 gün oldu. Bize zaman lazım. Daha da üstüne koyarak devam edeceğiz. Arkadaşlarımız yeni gelmelerine rağmen takıma hemen uyum sağladılar. İyi yoldayız" ifadelerini kullandı.

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Erol Bulut'un açıklamaları

Erkan Çoker'in açıklamaları

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