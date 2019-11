Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, mücadele anlamında çok iyi işler yaptıklarını ancak tek eksiklerinin gol olduğunu belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Bulut, Medipol Başakşehir karşısında alınan 1 puanın iyi olarak gözükebileceğini söyledi.

Bugün 2 puan kaybettiklerine inandıklarını dile getiren Bulut, "Takım gerçekten savunma anlamında çok iyi işler yaptı. Hücum anlamında da iyi işler yaptık ama bugün gol eksikti." dedi.

Medipol Başakşehir'e sadece bir gol pozisyonu verdiklerini anlatan Bulut, etkili futbolculara sahip rakibe karşı derslerine çok iyi çalıştıklarını kaydetti.

Bazen gol atma sıkıntısı yaşadıklarını anlatan Bulut, şöyle konuştu:

"Gençlerbirliği ve Gaziantep FK maçlarında, diğer karşılaşmalarla kıyasladığımızda üst düzey performans göstermedik ama yine de kazanabilirdik. Kaybettiğimiz Beşiktaş maçında ise üstün olan ve yeterince pozisyona giren ama golü bulamayan bir Alanyaspor vardı. Bazı sıkıntılar yaşıyoruz ama çalışacağız."

Önlerinde zorlu bir Trabzonspor maçı olduğunu hatırlatan Bulut, "Trabzonspor'a kaybedilebilir. Sonuçta iyi bir ekip, iyi maçları oldu. Biz zaten sahaya her zaman 1 puan cebimizde çıkıyoruz. Maç 0-0 başlıyor. Yapabilirsek daha fazlasını almaya çalışacağız." diye konuştu.

Buruk: "1 puan bugün için kötü gözükmüyor"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin üst sıralarını zorlayan iki takımın mücadelesini izlediklerini söyledi.

Maçtan önce bekledikleri oyunun aşağı yukarı gerçekleştiğini belirten Buruk, şunları kaydetti:

"Uzun ve yüksek topla oynayan, ikinci topları almaya çalışan, önde çok kaliteli hücum yapan, pozisyon üretmede zorlanmayan bir rakip vardı. Bizim oyunumuzu ise İrfan Can Kahveci çıkana kadar olan ve sonraki bölüm diye ayırabiliriz. İrfan Can Kahveci'nin çıkması ve Mahmut Tekdemir'in olmaması orta sahadaki dizilişimizi, oyun kurmamızı, ikinci toplardaki üstünlüğümüzü kaybettirdi. Rakibimize özellikle kenar ortalarında verdiğimiz pozisyonlar oldu. Duran toplarda verdiğimiz pozisyonlar oldu. İkinci yarıda Berkay'ı oyuna aldıktan sonra biraz daha oyunu dengeledik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı ve gol de bulabilirdik. Rakibimizin kanat ortalarından gol de yiyebilirdik."

Bugün istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını aktaran Buruk, zor bir periyottan geçtiklerinin de unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Üst üste maçlar oynadıklarını dile getiren Buruk, "Hem Avrupa hem Türkiye ligi... İrfan Can'ın ve Mahmut'un sakatlıkları... Bu tempo içerisinde milli takım da işin içinde olunca bu tarz ufak sakatlıklar, yorgunluklar oluyor. Sonuç olarak Alanyaspor deplasmanında alınmış 1 puan, bugün için kötü gözükmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın genelinde hakemin, verdiği kararlarda Alanyaspor'a daha öncelik tanıdığını savunan Buruk, faul ve kart standartlarında aleyhlerine bir durum oluştuğunu ileri sürdürdü. Maçta 2-3 kez el ile müdahale olduğunu ve kulübeden bile bunu gördüğünü söyleyen Buruk, hakem performansını kendileri için olumlu bulmadığını belirtti.

