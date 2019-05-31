Aytemiz Alanyaspor, Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, 2015-2016 sezonunda takımda kiralık olarak forma giyen eski futbolcusu Tayfur Bingöl ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törene Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Tayfur Bingöl katıldı.Tayfur Bingöl'ün Alanya'ya yabancı bir futbolcu olmadığını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Tayfur Bingöl yeniden Alanyaspor'un başarısı için ter dökecek. Yeniden yuvaya döndü. Kendisi Süper Lig'e yükselmemizde büyük katkıları olan bir kardeşimiz. Tekrar Alanya'ya döndüğü için kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Alanya'da şampiyonluk yaşadığını dile getiren Tayfur Bingöl, "Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu'na, değerli yöneticilerime ve taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bana tekrar kapılarını açtılar. Hepsini çok seviyorum. Evime tekrardan hoş geldim. İnşallah bu 3 sene benim, ailem ve camiamız için çok güzel geçer. Taraftar her zaman beni desteklemiştir. Göztepe ile Alanya'ya maça geldiğimizde 'Herkes unutur, Alanya unutmaz' diye bir tezahüratla beni çağırmışlardı. Orada çok duygulanmıştım. Tekrar bu vesileyle hepsine çok teşekkür ediyorum. Herkese çok güzel bir Tayfur Bingöl izleteceğimi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları

Tayfur Bingöl'ün açıklamaları

Kaynak: DHA

- Antalya