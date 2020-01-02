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Aytemiz Alanyaspor'un en istikrarlısı Marafona

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ilk yarının en istikrarlı oyuncusu Portekizli kaleci Jose Carlos Marafona oldu.

02.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:08 Aytemiz Alanyaspor'un en istikrarlısı Marafona
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ilk yarının en istikrarlı oyuncusu Portekizli kaleci Jose Carlos Marafona oldu.
Tüm maçlarda forma giyen 32 yaşındaki Portekizli kaleci Marafona, toplam 1530 dakika sahada kaldı.
Aytemiz Alanyaspor'da en fazla süre alan oyuncular içerisinde Anastasios Bakasetas (1398 dakika), Emmanouil Siopis (1371 dakika), Welinton Souza Silva (1350 dakika), Mayele Fabrice Nsakala (1350 dakika) ve Efecan Karaca (1310 dakika) ön plana çıktı.
İlk yarıyı 6. sırada tamamladı
Süper Lig'de sezona çok iyi bir başlangıç yaparak 8 hafta liderlik koltuğunda oturan Aytemiz Alanyaspor, ilk yarıyı 6. sırada tamamladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasıyla haziran ayında Akdeniz ekibinin başına geçen teknik direktör Erol Bulut, turuncu-yeşillere tarihinin en iyi lig başlangıcını yaptırdı.
Süper Lig'in ilk 10 haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda, Kasımpaşa, , Çaykur Rizespor'u ise sahasında mağlup eden, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarından ise birer puan çıkaran Aytemiz Alanyaspor, 19 puan toplama başarısı gösterdi.
Ligin 3. haftasında oturduğu liderlik koltuğunu, 11. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenilmesiyle Demir Grup Sivasspor'a kaptıran Akdeniz ekibi, sonraki karşılaşmalarda ise inişli çıkışlı grafik sergiledi.

Turuncu-yeşiller, ligin ilk yarısını 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 29 puanla 6. sırada tamamlamayı başardı.

Gol yükünü Cisse sırtlıyor

Aytemiz Alanyaspor, 17 haftalık periyotta 31 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü.

Alanya ekibinin kaydettiği 31 golün 12'sinde Papiss Cisse imzası bulunuyor. Ligde Trabzonsporlu Alexander Sörloth ile aynı gol sayısıyla gol krallığında ilk sırada bulunan Senegalli 34 yaşındaki oyuncu, takımının gol yükünü sırtladı.
Cisse'yi 4'er golle Anastasios Bakasetas, Junior Fernandes ve Djalma Campos takip etti.
Sadece 1 kırmızı kart çıktı

Aytemiz Alanyaspor, 17 haftalık bölümü 1 kırmızı ve 39 sarı kartla tamamladı. Akdeniz ekibi, Trabzonspor önünde Junior Fernandes'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.
Turuncu-yeşillerde ilk devre en çok sarı kartı Ceyhun Gülselam (7) görürken, onu Mayele Fabrice Nsakala (5) takip etti.

Futbolcuların ilk yarı raporu
FutbolcuMaç sayısıSüreSarı kartKırmızı kartGol
Jose Carlos Marafona
171530---
Anastasios Bakasetas 1713983-4
Emmanouil Siopis 1613714--
Welinton Souza Silva 1513504-2
Mayele Fabrice Nsakala1513505--
Efecan Karaca 1613103--
Papiss Cisse 1512194-12
Ceyhun Gülselam 1612097-3
Steven Roy Caulker 131090---
Junior Fernandes151049-14
Georgios Tzavellas 86472--
Wanderson de Souz Carneiro (Baiano)76152--
Djalma Campos 135911-4
Juan Francısco Moreno Fuertes (Juanfran)65101--
Yacıne Bammou134681-1
Onur Bulut 73811-1
Salih Uçan11367---
Musa Çağıran10180---
Kaan Kanak21801--
Tayfur Bingöl 14---
Umut Güneş 12---

Anastasios Bakasetas, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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