Aytemiz Alanyaspor'un uçağı Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'un oyuncularını taşıyan uçak, Sivas Havalimanı'na sis nedeniyle inemeyince rotasını Kayseri 'ye çevirdi. 300 kişilik özel uçak, Kayseri Erkilet Havalimanı'na indi.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, sis engeline takıldı. Sivas'taki sis nedeniyle özel uçak havada birkaç tur attıktan sonra rotasını Kayseri'ye çevirdi. Alanyaspor A Takımı, U19 Takımı ve taraftarını taşıyan 300 kişilik özel uçak, Kayseri Erkilet Havalimanı'na iniş yaptı. Bir süre havalimanında bekleyen takım oyuncuları daha sonra otobüse bindi. Aytemiz Alanyaspor, Kayseri'de yemek yedikten sonra karayolu ile Sivas'a geçti.

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Havalimanından detaylar

Futbolcuların otobüse binmesi