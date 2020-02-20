Haberler » Spor » Aytemiz Alanyaspor'un uçağı Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı - Spor

Aytemiz Alanyaspor'un uçağı Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'un oyuncularını taşıyan uçak, Sivas Havalimanı'na sis nedeniyle inemeyince rotasını Kayseri'ye çevirdi.

20.02.2020 22:29 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:29Aytemiz Alanyaspor'un uçağı Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'un oyuncularını taşıyan uçak, Sivas Havalimanı'na sis nedeniyle inemeyince rotasını 'ye çevirdi. 300 kişilik özel uçak, Kayseri Erkilet Havalimanı'na indi.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, sis engeline takıldı. Sivas'taki sis nedeniyle özel uçak havada birkaç tur attıktan sonra rotasını Kayseri'ye çevirdi. Alanyaspor A Takımı, U19 Takımı ve taraftarını taşıyan 300 kişilik özel uçak, Kayseri Erkilet Havalimanı'na iniş yaptı. Bir süre havalimanında bekleyen takım oyuncuları daha sonra otobüse bindi. Aytemiz Alanyaspor, Kayseri'de yemek yedikten sonra karayolu ile Sivas'a geçti.



Aytemiz Alanyaspor, Kayseri, Sivas, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 23:53:12