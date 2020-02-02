Haberler » Spor » Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 ile geçti - Spor

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 ile geçti

Süper Lig'in 20. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 2-1'lık üstünlüğüyle sona erdi.

02.02.2020 18:41 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:43Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 ile geçti

Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında BTC Türk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Bakasetas ve 48. dakikada penaltıdan Cisse kaydetti. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un golü ise 90+4. dakikada Chebake'den geldi.

ALANYASPOR HAFTAYA FENERBAHÇE İLE OYNAYACAK

Ev sahibi ekipte Fabrice N'Sakala, 59. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Alanyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.


Aytemiz Alanyaspor, Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 21:51:31