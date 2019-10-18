Haberler » Spor » Aytemiz Alanyasporlu Juanfran: Hep birlikte tarih yazacağız

Aytemiz Alanyasporlu Juanfran: Hep birlikte tarih yazacağız

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Juan Francisco Moreno Fuertes, sol diz çapraz bağ ameliyatının ardından yaptığı açıklamada, "19 gündür sahalara daha güçlü dönmek ve Türkiye'de geçireceğim her güzel gün için çok sıkı çalışıyorum.

18.10.2019 12:33Aytemiz Alanyasporlu Juanfran: Hep birlikte tarih yazacağız

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Juan Francisco Moreno Fuertes, sol diz çapraz bağ ameliyatının ardından yaptığı açıklamada, "19 gündür sahalara daha güçlü dönmek ve Türkiye'de geçireceğim her güzel gün için çok sıkı çalışıyorum. En kısa zamanda görüşeceğimize ve hep birlikte tarih yazacağımızdan eminim" dedi.

Aytemiz Alanyaspor'un iki hafta önce sol diz çapraz bağ ameliyatı geçiren futbolcusu Juan Francisco Moreno Fuertes'in tedavisi sürüyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fuertes, bir an önce sahalara dönmek, takımla başarılara imza atmak için çok iyi çalıştığını belirtti.

Takımıyla gurur duyduğunu kaydeden Juanfran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Benim için bu zor günlerde hayallerimin kısa sürede olsa da bittiğini kabullenmek gerçekten çok zor oldu. Bulunduğum süre içerisinde Alanya kültürü ve insanlarını çok sevdim. Maçlarda söylenen İstiklal Marşı'na olan saygıya ve statlardaki futbola duyulan tutkuya hayran kaldım. Ayrıca başkanımızın iletişim tarzı ve yaptıklarıyla Alanyaspor'u her geçen gün daha da yukarıya taşıması beni çok etkiledi. Hocamızla, teknik ekibiyle ve tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü her maçı kazanmak için ellerinden geleni sahaya yansıtıyorlar. 19 gündür sahalara daha güçlü dönmek ve Türkiye'de geçireceğim her güzel gün için çok sıkı çalışıyorum. En kısa zamanda görüşeceğimize ve hep birlikte tarih yazacağımızdan eminim."


- Alanyaantalya

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:12 Hakemler Barış Pınarı harekatına destek verdi
13:16 "El Clasico" ertelendi
13:13 Beşiktaş, Ankaragücü maçı için Başkent'te
13:12 Down sendromluların "Dünya Spor Oyunları" heyecanı
13:04 Karşıyaka, yıllar sonra Kocaelispor ile karşı karşıya
12:58 Yeni Malatyaspor kaldığı yerden devam etmek istiyor
13:03 Türkiye Rafting Şampiyonası
18.10.2019 13:20:22