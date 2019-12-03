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Aytemiz'den akaryakıtta yeni kampanya

Akaryakıt şirketi Aytemiz, Aytemiz Kart sahiplerine özel yeni bir kampanya başlattıklarını açıkladı.

03.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:31Aytemiz'den akaryakıtta yeni kampanya

Akaryakıt şirketi Aytemiz, Aytemiz Kart sahiplerine özel yeni bir kampanya başlattıklarını açıkladı. Kampanya kapsamında Aytemiz Kart sahiplerinin yapılan çekilişle yeni yılda, otomobilden motosiklete birbirinden değerli birçok hediyeden birisini kazanma şansı yakalayacağı aktarıldı.

Akaryakıt şirketi Aytemiz'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Aralık- 1 Şubat 2020 tarihleri arasında geçerli olacak çekiliş kampanyasında, Aytemiz Kart sahiplerinin büyük ödül olan başta olmak üzere birbirinden değerli pek çok ödülü kazanma fırsatı yakalayacağı belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Türkiye genelinde anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından Aytemiz Kart alarak kart bilgilerini aytemiz.com.tr web sitesi veya Aytemiz mobil uygulamasından dolduran ya da daha önce almış olduğu Aytemiz Kart'ını aktif hale getirerek kart bilgilerini güncelleyen herkes, yakıt alım koşulu olmaksızın 1 çekiliş hakkı kazanıyor. Aytemiz Kart sahipleri, Milli Piyango tarafından gerçekleştirilecek çekilişte otomobilin yanı sıra; 2 adet motosiklet, 2 adet Sony PS4 oyun konsolu ve 10 adet 1.000'er lira değerinde yakıt puan ödüllerinden birini kazanma şansına erişecek. Kampanyaya katılmak isteyenlerin Aytemiz Kart'ını aktif hale getirip ad, soyad, cep telefonu, e-posta, adres, plaka bilgilerini aytemiz.com.tr web sitesi veya Aytemiz mobil uygulamasındaki kart bilgileri alanına eksiksiz girmesi veya kayıtlı bilgilerini güncellemesi gerekiyor. Detaylı kampanya bilgilerine aytemiz.com.tr adresinden ulaşılabiliyor" denildi.



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Kaynak: DHA

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