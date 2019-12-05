Aytemiz, en beğenilen ilk üç akaryakıt şirketi arasında yer aldı

Aytemiz, Capital Dergisi'nin her yıl düzenlediği 'Sektörlerin En Beğenilen Şirketleri' araştırmasında akaryakıt şirketleri arasında en beğenilen ilk 3 şirket arasındaki yerini aldı.

Capital Dergisi'nin 2019 yılı 'Sektörlerin En Beğenilen Şirketleri' araştırmasının sonuçları açıklandı. Bu yıl 19'uncusu gerçekleşen araştırma kapsamında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 600'ün üzerinde şirketin bin 401 yöneticisiyle görüşüldü. Sektörün beğenilen şirketleri ilgili sektör temsilcilerinin yanıtlarıyla belirlendi. Aytemiz, en beğenilen akaryakıt şirketleri arasında ilk 3'e girdi.

"SEKTÖRDE DEVRİM NİTELİĞİNDE İŞLERE İMZA ATTIK"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özge Kansu Gökçek, "2017 yılından bu yana Aytemiz olarak sektörde devrim niteliğinde işlere imza atmak için çalışıyoruz. Bu zaman içerisinde birçok yeniliği hayata geçirerek, marka değişim ve dönüşümünü oldukça güçlü bir şekilde besledik. İşlerimizin merkezine her zaman tüketicileri koyarak onların hayatlarını kolaylaştıran teknoloji yatırımları yapıyoruz. Capital Dergisi'nin bu önemli araştırmasında geldiğimiz noktaya da hep daha iyiye ulaşmak, kendimizi aşmak için yaptığımız çalışmaların bizi taşıdığına inanıyorum. Tüm bu gayretimizin sektör profesyonelleri tarafından da taktir edilerek sıralamada ilk 3'ün arasına girmemiz bizim için ayrı bir önem taşıyor ve doğru yolda olduğumuzu kanıtlıyor. Bizi bu noktaya taşıyan tüm çalışanlarımıza, bayilerimize ve müşterilerimize inançları ve destekleri için teşekkür ediyorum. Aytemiz olarak her geçen gün büyüyen yapımızla bundan sonra da hep birlikte daha iyi yerlere gelmek için azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.