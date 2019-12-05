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Aytemiz, 'Sektörlerin en beğenilen şirketleri' araştırmasında ilk 3'te

Akaryakıt sektörünün önemli markalarından Aytemiz, her yıl düzenlenen 'Sektörlerin En Beğenilen Şirketleri' araştırmasında akaryakıt şirketleri arasında en beğenilen ilk 3 şirket arasındaki yer aldı.

05.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:05Aytemiz, 'Sektörlerin en beğenilen şirketleri' araştırmasında ilk 3'te
Akaryakıt sektörünün önemli markalarından Aytemiz, her yıl düzenlenen 'Sektörlerin En Beğenilen Şirketleri' araştırmasında akaryakıt şirketleri arasında en beğenilen ilk 3 şirket arasındaki yer aldı.

Akaryakıt sektörü markalarından Aytemiz, 'Sektörlerin En Beğenilen Şirketleri' araştırmasında akaryakıt sektöründe ilk 3'te yer aldı. Bu yıl 19'uncusu gerçekleşen araştırma kapsamında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 600'ün üzerinde şirketin bin 401 yöneticisiyle görüşüldü. Sektörün beğenilen şirketleri ilgili sektör temsilcilerinin yanıtlarıyla belirlendi.

İş dünyasının önde gelen profesyonellerinin katıldığı araştırmada bu yıl markanın, sektörün en beğenilen ilk 3 şirketi arasına girmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren şirketin Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özge Kansu Gökçek, "2017 yılından bu yana Aytemiz olarak sektörde devrim niteliğinde işlere imza atmak için çalışıyoruz. Bu zaman içerisinde birçok yeniliği hayata geçirerek, marka değişim ve dönüşümünü oldukça güçlü bir şekilde besledik. İşlerimizin merkezine her zaman tüketicileri koyarak onların hayatlarını kolaylaştıran teknoloji yatırımları yapıyoruz. Bu önemli araştırmada geldiğimiz noktaya da hep daha iyiye ulaşmak, kendimizi aşmak için yaptığımız çalışmaların bizi taşıdığına inanıyorum. Tüm bu gayretimizin sektör profesyonelleri tarafından da taktir edilerek sıralamada ilk 3'ün arasına girmemiz bizim için ayrı bir önem taşıyor ve doğru yolda olduğumuzu kanıtlıyor. Bizi bu noktaya taşıyan tüm çalışanlarımıza, bayilerimize ve müşterilerimize inançları ve destekleri için teşekkür ediyorum. Aytemiz olarak her geçen gün büyüyen yapımızla bundan sonra da hep birlikte daha iyi yerlere gelmek için azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Melih Gökçek, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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