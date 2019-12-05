Aytemiz, sektörün en beğenilen 3 şirketi arasında yer aldı

Aytemiz, Capital Dergisi'nin "Sektörlerin En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında en beğenilen 3 akaryakıt şirketi arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Capital Dergisi'nin bu yıl 19'uncusunu gerçekleştirdiği araştırma kapsamında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 600'den fazla şirketin 1401 yöneticisiyle görüşüldü. Sektörün beğenilen şirketleri ilgili sektör temsilcilerinin yanıtlarıyla belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özge Kansu Gökçek, şunları kaydetti:

"2017'den bu yana Aytemiz olarak sektörde devrim niteliğinde işlere imza atmak için çalışıyoruz. İşlerimizin merkezine her zaman tüketicileri koyarak, onların hayatlarını kolaylaştıran teknoloji yatırımları yapıyoruz. Capital Dergisi'nin bu önemli araştırmasında geldiğimiz noktaya da hep daha iyiye ulaşmak, kendimizi aşmak için yaptığımız çalışmaların bizi taşıdığına inanıyorum. Tüm bu gayretimizin sektör profesyonelleri tarafından da taktir edilerek sıralamada ilk 3'ün arasına girmemiz bizim için ayrı bir önem taşıyor ve doğru yolda olduğumuzu kanıtlıyor. Bizi bu noktaya taşıyan tüm çalışanlarımıza, bayilerimize ve müşterilerimize teşekkür ediyorum. Aytemiz olarak her geçen gün büyüyen yapımızla bundan sonra da hep birlikte daha iyi yerlere gelmek için azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA