Haberler » Ekonomi » Aytemiz, sektörün en beğenilen 3 şirketi arasında yer aldı - Ekonomi

Aytemiz, sektörün en beğenilen 3 şirketi arasında yer aldı

Aytemiz, Capital Dergisi'nin "Sektörlerin En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında en beğenilen 3 akaryakıt şirketi arasında yer aldı.

05.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:30Aytemiz, sektörün en beğenilen 3 şirketi arasında yer aldı
Aytemiz, Capital Dergisi'nin "Sektörlerin En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında en beğenilen 3 akaryakıt şirketi arasında yer aldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Capital Dergisi'nin bu yıl 19'uncusunu gerçekleştirdiği araştırma kapsamında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 600'den fazla şirketin 1401 yöneticisiyle görüşüldü. Sektörün beğenilen şirketleri ilgili sektör temsilcilerinin yanıtlarıyla belirlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özge Kansu Gökçek, şunları kaydetti:
"2017'den bu yana Aytemiz olarak sektörde devrim niteliğinde işlere imza atmak için çalışıyoruz. İşlerimizin merkezine her zaman tüketicileri koyarak, onların hayatlarını kolaylaştıran teknoloji yatırımları yapıyoruz. Capital Dergisi'nin bu önemli araştırmasında geldiğimiz noktaya da hep daha iyiye ulaşmak, kendimizi aşmak için yaptığımız çalışmaların bizi taşıdığına inanıyorum. Tüm bu gayretimizin sektör profesyonelleri tarafından da taktir edilerek sıralamada ilk 3'ün arasına girmemiz bizim için ayrı bir önem taşıyor ve doğru yolda olduğumuzu kanıtlıyor. Bizi bu noktaya taşıyan tüm çalışanlarımıza, bayilerimize ve müşterilerimize teşekkür ediyorum. Aytemiz olarak her geçen gün büyüyen yapımızla bundan sonra da hep birlikte daha iyi yerlere gelmek için azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Melih Gökçek, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:09 IBM/Volkan Sözmen: Yapay zekayı her sektörde kullanabiliriz - Ekonomi
16:08 Türk şirketlere Paris İklim Anlaşması çağrısı - Ekonomi
16:07 Aytemiz, en beğenilen ilk üç akaryakıt şirketi arasında yer aldı - Ekonomi
16:02 Alkoçlar Otelcilik'e konkordato komiserliğinden onay - Ekonomi
15:49 Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın kardeşi 350 dolarlık akıllı telefonunu piyasaya sürdü - Ekonomi
15:45 Fındıkta Kahverengi Kokarca ile mücadele için İstanbul'da toplandılar - Ekonomi
14:03 BTK 10 markaya ait 11 telefon ve telsiz modelinin satışını yasakladı - Ekonomi
13:49 İmamoğlu, Bloomberg'in '2019'u 2019 yapan 50 kişi' listesine girdi - Ekonomi
13:40 Pazarda 2 bin 600 liraya çanta satıyorlar - Ekonomi
12:47 Osmaniye'de 5 milyon dolarlık 'selenyum' ele geçirildi - Ekonomi
5.12.2019 16:11:31