Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aytemiz, temassız ödeme hizmetiyle çalışmalarını sürdürüyor

Aytemiz, müşterilerinin akaryakıt ihtiyacını kesintisiz olarak sağlayabilmek için temassız mobil ödeme hizmetleriyle çalışmalarına devam ediyor.

14.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:16
Aytemiz, temassız ödeme hizmetiyle çalışmalarını sürdürüyor
Aytemiz, müşterilerinin akaryakıt ihtiyacını kesintisiz olarak sağlayabilmek için temassız mobil ödeme hizmetleriyle çalışmalarına devam ediyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı'nın güncel açıklamaları doğrultusunda şirket çalışanlarının ve müşterilerin sağlığının korunması amacıyla sosyal mesafeyi esas alan sıkı sağlık ve güvenlik önlemleri uygulanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özge Kansu Gökçek, koronavirüs (kovid-19) salgını sebebiyle dünyada olağanüstü bir durum yaşandığını belirterek, bu süreçte tüm sorumluluklarının bilincinde olan Aytemiz'in faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini bildirdi.
İnsanların daha az temas kurmak ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla temassız ödeme sistemlerinde artış olduğuna dikkati çeken Gökçek, "Çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin sağlığını korumak amacıyla özellikle hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunmasını önceleyen sıkı sağlık ve güvenlik standartları uyguluyoruz. Akaryakıt almak üzere istasyonlarımıza gelen müşterilerimizi araçlarından inmeden ve kimseyle temas kurmadan ödeme yapabilecekleri temassız mobil ödemeye yönlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Gökçek, temassız ödemelerdeki bu artışın ilerleyen dönemde de devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Biz, Aytemiz olarak her zaman teknolojiyi takip ediyor ve müşterilerimizi dinleyerek yenilikçi ve yaratıcı hizmetler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimizin son dönemdeki ödeme yöntemlerini incelediğimizde de ister araçtan ödeme olsun, ister temassız mobil ödeme olsun tüketici alışkanlıklarında ciddi bir değişim olduğunu gözlemliyoruz. Bu değişiklikler elbette bizim de çalışma şeklimizi etkileyecek. Tüm bunları ilerleyen dönemde hep birlikte deneyimleyeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Melih Gökçek, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Ekonomi
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Ekonomi
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Ekonomi
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Bakan Kurum: Salda Gölü’ne 7/24 çalışan kamera sistemi kuracağız Ekonomi
Bakan Kurum: Salda Gölü'ne 7/24 çalışan kamera sistemi kuracağız
Koronavirüsten korkan propolise sarıldı! Talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Koronavirüsten korkan propolise sarıldı! Talep patlaması yaşanıyor
Bosch’dan Türkiye’ye 500 milyon liralık yeni yatırım Ekonomi
Bosch'dan Türkiye'ye 500 milyon liralık yeni yatırım
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek Ekonomi
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek
Haberler ›› Ekonomi ››Aytemiz, temassız ödeme hizmetiyle çalışmalarını sürdürüyor - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:46: Bakan Kurum'dan "Salda Gölü" açıklaması - Ekonomi 16:46: Gıda işletmeleri ve tüketiciye Covid-19 uyarısı - Ekonomi 16:46: Renault Grubu, Çin için yeni stratejisini belirledi - Ekonomi 16:46: New York borsası yükselişle açıldı - Ekonomi 16:43: Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi - Spor 16:35: Son Dakika: Bakan Kurum: Salda Gölü alanına kuracağımız kamera ile vatandaşlarımız 7/24 projeyi takip edebilecek - Ekonomi 15:59: ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı - Haberler