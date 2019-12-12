Haberler » Ekonomi » Aytemiz ve Castrol 'yolların efendisi' kamyoncularla Bursa'da Buluştu - Ekonomi

Aytemiz ve Castrol "yolların efendisi" kamyoncularla Bursa'da Buluştu

Aytemiz ve Castrol, "yolların efendisi" kamyoncular için Bursa'da bir etkinlik düzenledi.

12.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:32Aytemiz ve Castrol
Aytemiz ve Castrol, "yolların efendisi" kamyoncular için 'da bir etkinlik düzenledi.
Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, Aytemiz'in Bursa Hamit Karadayı istasyonunda düzenlediği etkinlikte uzun yol şoförleri hem keyifli bir mola verdi hem de futbol camiasının önde gelen isimlerinden Yılmaz Vural'la sohbet etme imkanı buldu.
100'e yakın kamyoncunun katıldığı etkinlikte langırt turnuvası, VR gözlükle gol atma yarışması, tavla turnuvası gibi eğlenceli aktivitelerin yanı sıra sağlık taraması da yapıldı.
Kamyoncuların ihtiyaçlarına özel birçok ürünün hediye edildiği etkinlikte, kamyoncular keyifli bir mola vermiş oldular.
Zamanlarının büyük kısmını yollarda geçiren kamyoncular, etkinliklerin yanı sıra futbol camiasının önde gelen isimlerinden Yılmaz Vural'la buluşma fırsatı yakalayarak, yollara zihnen ve bedenen en iyi şekilde nasıl hazırlanılacağına dair sohbet ettiler.

Yılmaz Vural, Futbol, Bursa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:49 Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı - Ekonomi
14:49 M3 para arzı arttı - Ekonomi
14:44 Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı - Ekonomi
14:44 M3 para arzı arttı - Ekonomi
14:44 Merkez Bankası toplam rezervleri arttı - Ekonomi
14:41 CHP, İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir bina satın aldı - Ekonomi
14:01 Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı - Ekonomi
13:30 'Şırınga çikolata' firmasının mali işler müdürü: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izniyle üretiyoruz - Ekonomi
13:11 Son Dakika: Erdoğan'dan Kanal İstanbul'a karşı çıkan İmamoğlu'na yanıt: Otur işine bak - Ekonomi
13:06 BKM'den 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama: Konu titizlikle takip ediliyor - Ekonomi
12.12.2019 14:55:06