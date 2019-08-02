Haberler» Güncel» Haber

Aytemiz ve Halkbank'tan iş birliği

AYTEMİZ, Halkbank ile başlattığı kampanya kapsamında müşterilerinin Paraf anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından yapacakları 125 lira ve üzeri 4'üncü yakıt alışverişlerinde, 40 lira Paraf Para kazanacağını duyurdu.

02.08.2019 13:49 Aytemiz ve Halkbank'tan iş birliği
AYTEMİZ, Halkbank ile başlattığı kampanya kapsamında müşterilerinin Paraf anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından yapacakları 125 lira ve üzeri 4'üncü yakıt alışverişlerinde, 40 lira Paraf Para kazanacağını duyurdu.

Aytemiz'in yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında Paraf anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 125 lira ve üzeri 4'üncü yakıt alışverişinde, yine Paraf anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri 40 lira Paraf Para kazanacak. Paraf kart sahipleri, AYTEMİZ yazıp 3404'e SMS olarak göndererek ya da Paraf Mobil'deki kampanya sayfasında yer alan 'Hemen Katıl' butonuna tıklayarak kampanyaya katılabilecek. Paraf sahipleri kazandıkları ilave Paraf Para'ları 25 Eylül tarihine kadar Paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında yapacakları yakıt alışverişlerinde kullanabilecek. Kampanya kapsamında bir müşteri kampanyadan bir defa yararlanabilecek ve toplam 40 lira Paraf Para kazanabilecek."



Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:11   Daire Başkanı Anaç, Saruhanlı'da enerji sistemlerini inceledi
16:11   Başı piknik masasına sıkışan ineği itfaiye kurtardı
16:11   Soylu: İstanbul özelinde yaptığımız, kimseyi geldiği ülkeye göndermek değil
16:11   Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın çıktı 15 yaralı-6 (İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz)
16:10   Kurban Bayramı'na giden Suriyeli sayısı 20 bine ulaştı
16:09   THY Arjantin'in ünlü futbol kulübü River Plate'in forma sponsoru oldu
16:09   Bolu'da başı beton oturak ve masaya sıkışan inek kurtarıldı