Aytemiz ve Halkbank'tan iş birliği

AYTEMİZ, Halkbank ile başlattığı kampanya kapsamında müşterilerinin Paraf anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından yapacakları 125 lira ve üzeri 4'üncü yakıt alışverişlerinde, 40 lira Paraf Para kazanacağını duyurdu.

Aytemiz'in yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında Paraf anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 125 lira ve üzeri 4'üncü yakıt alışverişinde, yine Paraf anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri 40 lira Paraf Para kazanacak. Paraf kart sahipleri, AYTEMİZ yazıp 3404'e SMS olarak göndererek ya da Paraf Mobil'deki kampanya sayfasında yer alan 'Hemen Katıl' butonuna tıklayarak kampanyaya katılabilecek. Paraf sahipleri kazandıkları ilave Paraf Para'ları 25 Eylül tarihine kadar Paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında yapacakları yakıt alışverişlerinde kullanabilecek. Kampanya kapsamında bir müşteri kampanyadan bir defa yararlanabilecek ve toplam 40 lira Paraf Para kazanabilecek."