Aytemiz ve Tekzen'den İş Birliği

Kaynak: DHA

– Aytemiz, Tekzen mağazalarında 250 lira ve üzeri alışveriş yapan müşterilerin 20 lira değerinde hediye yakıt kodu kazanacağını açıkladı.Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, 1-31 Mart tarihleri arasında Tekzen mağazalarından 250 lira ve üzeri alışveriş yapan müşteriler Türkiye genelindeki Aytemiz Kart anlaşmalı istasyonlardan yapacakları akaryakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri 20 lira değerinde hediye yakıt kodu kazanacak.Açıklamanın devamında, "Yakıt kodlarını kullanmak isteyen müşteriler Aytemiz istasyonlarından temin edecekleri Aytemiz kartlarının aktivasyonunu gerçekleştirerek aktif edilmiş Aytemiz Kart numarası ile Aytemiz mobil uygulaması içerisinde, 'Kartım' sekmesindeki 'Katılım Kodu Gir' alanına tıklayarak veya aytemiz.com.tr web sitesine kullanıcı girişi yaparak 'Kampanya Kodu Giriniz' alanına hediye kodunu girdiklerinde 20 lira değerinde hediye yakıt puan otomatik olarak Aytemiz Kart'lara yüklenecek" denildi.20 lira değerindeki Aytemiz yakıt puanların son kullanım tarihi 15 Nisan olup bu tarihe kadar kullanılmayan puanların silineceği bildiirldi. - İstanbul