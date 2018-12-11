Aytmatov Doğumunun 90. Yıl Dönümünde Unutulmadı

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov
'un doğumunun 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla Keçiören
Belediyesi ile Kaf Yapım tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Ömür Var Asra Bedel' isimli etkinliğe Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Şükrü Karatepe
, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sami Güçlü
, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu
, Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Türkiye
Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör
, Kırgızistan
Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçisi İbrahim Yunusov, öğretim üyeleri ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.
Katılımcılardan organizasyonun mimarı Ak'a teşekkür
Keçiören Belediyesi, Türk kültürünü dünyaya tanıtan, şaheser niteliğindeki yapıtlarıyla dünyanın en çok okunan yazarları arasında yer alan Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenledi. Ölümünün 10'uncu yılında bir yıl süreyle anılacak olan Aytmatov'u anma etkinliğinin startı "Ömür Var Asra Bedel" isimli etkinlikle verildi. Etkinlik, siyaset ve bürokrasi dünyasından birçok ismi bir araya getirirken, yerli ve yabancı birçok katılımcıya da ev sahipliği yaptı. Cengiz Aytmatov'a ilişkin değerlendirmelerin ve fikirlerin paylaşıldığı etkinlikte 8 dakikalık belgesel gösterimi yapıldı. Programda konuşmacı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sami Güçlü, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ve Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbrahim Yunusov; Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Organizasyonun gerçekleşmesi için verdiği destek dolayısıyla katılımcılardan büyük takdir ve teşekkür alan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Cengiz Aytmatov tarafından kaleme alınan Selvi Boylum Al Yazmalım Filmi'nin başrol oyuncusu Türkan Şoray
'a ödül verdi. Rahatsızlığı nedeniyle etkinliğe katılamayan Türkan Şoray'ın ödülünü Ergin Yılmaz
aldı. Etkinlikte, Türkan Şoray'ın Cengiz Aytmatov'un doğum günü dolayısıyla paylaştığı videonun gösterimi de yapıldı.
Karatepe: "Aytmatov milletini öven ve yücelten bir yazar"
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe Aytmatov'un savaş döneminde yaşadığı yoksullukla, mağduriyetle ve mahrumiyetle olgunlaştığını kaydederek, "Okuma-yazma oranının düşük olmasıyla birlikte sözlü kültür geleneğinin getirdiği zorunluluk annesinden ve diğer yaşlılardan hikaye dinleme şansı tanımıştır Aytmatov'a. Yazarlığının oluşmasında Rus klasikleri de etkili olmuştur. Hayatın gerçekleriyle örtüşen, toplumun sosyo-kültürel yapısını ortaya koyan eserleri aynı zamanda milletini öven ve yücelten bir içeriğe sahiptir. Eserleri kurmaca olsa bile gerçekçi bir tarzı olduğunu söylemek pekala mümkündür. Kırgız halkının değerlerini hiç gocunmadan değerli ve kıymetli bularak eserlerine yansıtmış ve dünyaya takdim etmiştir. Yerel değerden başlayarak evrensel değere ulaşmıştır" diye konuştu.
"Aytmatov'un dünyası, ortak geçmişimizin dünyasıdır" Edebiyat
, milletlerin kültür ve irfan hayatlarının gelecek nesillere aktarıldığı en önemli sahalardan biridir diyen Başkan Ak, "Aytmatov'un eserleri sadece Kırgız kardeşlerimizin değil bütün Türk dünyasının ve bütün insanlığın çektiği acılara tanıklık eden, gelecek kuşaklara daha güzel bir hayat bırakabilmenin anahtarını sunan ölümsüz eserlerdir. Aytmatov'un dünyası, tarihe ve efsanelere kodlanan ortak geçmişimizin dünyasıdır. Yeni bir değerin ortaya çıkması ancak değerlerin layıkıyla anlaşılmasıyla mümkün olur. Cumhurbaşkanımız ortak değerlerimize sahip çıkmamızı istiyor. Aytmatov'u anma programımız da bu kapsamda ortak değerlerin yaşatılması için oldukça önemlidir. Aytmatov edebiyatta bir kutup yıldızı gibidir. Bu kutup yıldızının ülkemizi aydınlatması için yerel yönetimler olarak kültürel programlara her zaman destek vermek mecburiyetindeyiz. Programın hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
'Ömür Var Asra Bedel' etkinliği, çeşitli hediye ve teşekkür plaketi takdiminin yanı sıra Aytmatov'un doğum günü anısına kesilen pastanın ardından sona erdi. - ANKARA
Keçiören,Karatepe,Cengiz Aytmatov
11 Aralık 2018 Salı 10:23