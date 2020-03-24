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AYTO Başkanı Ülken; "Üyelerimizin sorunlarını bizzat takip edeceğim"

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren AYTO üyelerinin sorunlarını bizzat takip edeceğini belirtti.

24.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:27
AYTO Başkanı Ülken;
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren AYTO üyelerinin sorunlarını bizzat takip edeceğini belirtti.

Çin'den başlayıp tüm dünyada tedirginliğe yol açan Korona virüs salgınının ekonomik anlamda da olumsuz sonuçlar doğurduğuna dikkat çeken AYTO Başkanı Hakan Ülken, "İnsan sağlığı her şeyden değerli ancak üyelerimiz çok zorlu bir süreçte. Bu süreçte sorunları tespit edip çözüm önerileri ile yetki sahibi erklere iletme görevimizi çok daha fazla yerine getirmek boynumuzun borcu. Tüm üyelerimin bankalar ve devlet kurumlarındaki iş ve işlemleri için elimden gelen yetkim ve Odamızın lobi gücü çerçevesinde bizzat kendim ilgileneceğim" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Aydın, Ekonomi

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