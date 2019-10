Ayuk, Osmanlıspor'un başarısına odaklandı

Osmanlısporlu futbolcu Eric Ayuk, TFF 1. Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahalarında Hatayspor ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.Batıkent Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kamerunlu oyuncu, "Evdeki maçları şimdiye kadar kaybetmedik. Kaybetmeme serisine Hatayspor maçında da devam etmek istiyoruz. Umarım iyi bir sonuç çıkarırız." değerlendirmesinde bulundu.İzmir'den döndüklerinden bu yana karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Ayuk, "Bu haftaki maç bizim için çok önemli. Çünkü aldığımız her puan bizim için bonus olur." diye konuştu."Bu maç iki takım için de zor olacak"Eric Ayuk, rakiplerinin şampiyonluğa oynadığını ancak kendilerinin de 3 puan alması gerektiğini kaydetti.Kamerun 23 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Ayuk, "Onlar şampiyonluğa oynasalar da bize de puan lazım. Kazanıp yukarı bakmak istiyoruz. Bize de üç puan lazım. Ne kadar zor da olsa sahada üç puan için her şeyimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.Tamamen Osmanlıspor'un başarılı olmasına odaklandığını aktaran Ayuk, "Daha üst liglerde oynarım, demem doğru olmaz. Çünkü ben genç bir oyuncuyum. Kendimi geliştirmem gerek. Ben her şeyimi Osmanlıspor'a vermek istiyorum. Osmanlıspor, genç ama Süper Lig'e gidebilecek bir takım. Bu takımı Süper Lig'e çıkarabilirsem benim geleceğim için iyi bir şey olur. Hem takım hem de benim için." şeklinde konuştu.Kamerun 23 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Rigobert Song'un Türkiye 'de futbol oynadığını ve ligi çok iyi tanıdığını belirten Eric Ayuk, sözlerini şöyle tamamladı:"Rigobert Song Türkiye'de çok tanınan bir kişi. Burada oynamış ve tecrübeli bir isim. Bana Türkiye ile ilgili çok güzel şeyler söylüyor. Türkiye Ligi'ni de çok iyi biliyor. Bana 'Türkiye Ligi'nde her zaman odaklanacaksın. Çünkü fizikli bir lig. Tam sana göre bir lig. Orada iyi işler yapabilirsin.' diyor. Hafta sonu maçtan sonra tekrar milli takıma gideceğim. Onun bana söylediklerini iki kulakla dinliyorum. Çünkü benim için önemli."