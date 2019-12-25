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Ayva festivalindeki gelirlerini TSK'ya bağışladılar

AK Parti Pamukova İlçe Kadın Kolları üyeleri, ilçede düzenlenen "Pamukova Yöresel Ürünler ve Ayva Festivali"nde elde ettikleri geliri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışladı.

25.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:00 Ayva festivalindeki gelirlerini TSK'ya bağışladılar
AK Parti İlçe Kadın Kolları üyeleri, ilçede düzenlenen "Pamukova Yöresel Ürünler ve Ayva Festivali"nde elde ettikleri geliri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışladı.
Pamukova Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen törende, elde edilen geliri TSKGV İstanbul Bölge Temsilcisi emekli Tuğgeneral Ferhat Özgen'e teslim eden AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Boncukçu ve yönetim kurulu üyelerine plaket verildi.
Boncukçu burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmak ve Suriyelilerin kendi topraklarında yaşamasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Türk askerine destek vermekten duyduğu mutluluğu ifade etti.
Boncukçu, festivalde emeği geçen kadınlara ve bağıştan dolayı kendilerine verilen plaket nedeniyle TSKGV İstanbul Bölge Temsilcisi Özgen'e teşekkürlerini iletti.

Pamukova, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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