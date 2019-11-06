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Ayva fiyatındaki artış üreticileri sevindirdi

Denizli'de son yıllarda üretimi artan ayvanın bu yıl fiyatının yükselmesi üreticinin yüzünü güldürdü.

06.11.2019 19:40 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:43
Denizli'de son yıllarda üretimi artan ayvanın bu yıl fiyatının yükselmesi üreticinin yüzünü güldürdü.
Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 bin dekar alanda üretimi yapılan ve kalitesiyle ön plana çıkan Denizli ayvasının bu yıl iyi fiyata satıldığını belirtti.
Gemici, son yıllarda üretim alanı artan, iyi tarım uygulamalarından elde edilen başarı ve meyvedeki kalite nedeniyle ihracatçı firmaların kente geldiğini anlattı.
Firmaların, üretilen ayvanın kalitesine hayran kaldıklarını dile getiren Gemici, geçen yıl 2 lira 25 kuruştan satılan 1 kilogram ayvanın bu yıl 3 lira 10 kuruştan alıcı bulmasının üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.
Üreticinin kaliteden ödün vermediğini vurgulayan Gemici, şöyle konuştu:
"Biz bu kaliteden ödün vermediğimiz sürece bundan sonraki yıllarda bölgemizde ayvanın geleceği gerçekten açık. Bu yıl yaklaşık 6 bin dekar alanda ayva yetiştiriciliği yapıldı, 15 bin ton civarında meyve üretimi gerçekleştirildi ve çiftçilerimiz ürünlerini dalında sattı. Hatta bazı tüccarlar ve ihracatçılar, gelecek yılın hasadından alım yapmak için üreticilerle anlaşma yaptı. Biz de bunun kıymetini bilip kaliteli ürün yetişmeye devam edeceğiz."
İç piyasanın ihtiyacının bir bölümünü karşılamasının yanı sıra Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini kaydeden Gemici,"Ayvanın fiyatının tavan yapması üreticilerin yüzünü güldürdü, ihracatçıların gözdesi oldu. Üretimin yüzde 70'i ihraç ediliyor." diye konuştu.
Ayva yetiştiren çiftçi Huriye Çelik ise ayvanın her şekliyle tüketilebildiğini anlatarak, "Meyve olarak yenildiği gibi reçel, hoşaf, kışın tüketmek üzere şişelere katılabiliyor. Közde pişirerek de yenilebilen ayva mahallemizden tüm dünyaya gönderiliyor. Ayva sayesinde birçok kişi de iş imkanı buluyor." ifadesini kullandı.
Ayva fiyatındaki artış üreticileri sevindirdi

Merkezefendi, Denizli, Güncel

Kaynak: AA


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