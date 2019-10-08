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Ayva yüklü tır çarptığı zeytin ağaçlarını kökünden söktü

Manisa'dan yüklediği ayvaları Rusya'ya götürmek üzere yola çıkan tır Bursa'da kaza yaparak zeytin ağaçlarını kökünden söktü.

08.10.2019 20:36Ayva yüklü tır çarptığı zeytin ağaçlarını kökünden söktü
Manisa'dan yüklediği ayvaları Rusya'ya götürmek üzere yola çıkan tır Bursa'da kaza yaparak zeytin ağaçlarını kökünden söktü.

Kaza İznik ilçesi Boyalıca mahallesinde gerçekleşti. Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Rusya'ya götürmek için ayva yükleyen 31 BA 687 plakalı tır İznik ilçesi Boyalıca mahallesine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek zeytin bahçesine girdi. Zeytin ağaçlarına vurarak durabilen tır 5 tane zeytin ağacını kökünden söktü. Kazada şoförün burnu bile kanamazken tırda maddi hasar meydana geldi. - BURSA

Manisa, Zeytin, Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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