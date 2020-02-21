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Ayvacık açıklarında, 37 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 37 kaçak göçmen yakalandı.

21.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:44Ayvacık açıklarında, 37 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesi açıklarında, botlarla 'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 37 kaçak göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice ve Kadırga Burnu açıklarında 2 operasyon düzenledi. Botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen, 27'si Afganistan uyruklu, 9'u Kongo uyruklu ve 1'i Filistin uyruklu toplam 37 kaçak göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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