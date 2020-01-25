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Ayvacık açıklarında gırgır teknesi karaya oturdu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıkları Karanlık Kayalıkları mevkiinde, kaptanının uyuduğu iddia edilen gırgır teknesi karaya oturdu.

25.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:59Ayvacık açıklarında gırgır teknesi karaya oturdu

ÇANAKKALE'nin ilçesine bağlı açıkları Karanlık Kayalıkları mevkiinde, kaptanının uyuduğu iddia edilen gırgır teknesi karaya oturdu. Tekneyi kurtarma çalışması başlatıldı.

Babakale açıklarındaki Karanlık Kayalıkları mevkilerinde avlanan balıkçıların bulunduğu 35 metre uzunluğundaki 'Cevdet ' isimli gırgır teknesi, saat 08.00 sıralarında karaya oturdu. Olay sırasında kaptanının uyuduğu iddia edilen teknenin su alması üzerine personel, durumu Sahil Güvenlik ile çevredeki gırgır teknelerine bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bu sırada bölgede bulunan 'Mamoli Reis' ile 'Hacı Emrullah Reis' isimli iki gırgır teknesi da karaya oturan tekneye yanaştı. Bu teknedeki ağlar, diğer gırgır teknelerine aktarılmaya başlandı.İki tekne, yarısına kadar suya gömülen gırgır teknesi için kurtarma çalışması başlatacak.



Karadeniz, Babakale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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