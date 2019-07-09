09.07.2019 11:40
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Ayvacık'ta 11 mülteci yakalandı

Ayvacık'ta 11 mülteci yakalandıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık'ta 11 mülteci yakalandı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege bölgesinde görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından Sivrice Burnu güneyinde Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen bir grup mülteci tespit edildi. Tespit sonrasında görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu. İçerisindeki 7 erkek, 1 kadın, 3 çocuk Afganistan uyruklu 11 mülteci yakalandı. Yakalanan kaçaklar karaya çıkartılarak haklarında işlem başlatıldı. Ayvacık'ta 11 mülteci yakalandı
Kaynak: İHA
Sivrice Burnu, Ayvacık, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:13   Kilis'te kaçak içki operasyonu
12:12   Kahramanmaraş'ta dehşet...Eşi tarafından başından vurulduğu iddia edilen genç kadın ağır yaralandı
12:09   Sultangazi'de markette silahlı soygun
12:08   Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
11:59   Manisa'da FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
11:57   İki bina arasında mahsur kalan kedi kurtarıldı
11:56   Çatı katı yangını korkuttu