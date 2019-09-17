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Ayvacık'ta 195 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmek isteyen Afganistan uyruklu 195 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

17.09.2019 15:42Ayvacık'ta 195 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmek isteyen Afganistan uyruklu 195 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
'TCSG 905' ve 'TCSG 81' Bot Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Kadırga ile Sivrice Burnu mevkilerinde, lastik botlarla Midilli Adası'na geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 195 Afgan kaçak göçmeni yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenlere, yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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