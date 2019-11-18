Haberler » Güncel » Ayvacık'ta 2 günde 385 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Ayvacık'ta 2 günde 385 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 2 günde düzenlenen operasyonlarla, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 385 kaçak göçmen yakalandı.

18.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:00Ayvacık'ta 2 günde 385 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 2 günde düzenlenen operasyonlarla, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 385 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık sahillerinde, 2 günde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 385 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonlarda; 2 minibüs, 1 kamyonet, 1 kamyon ve 198 can yeleği ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca adli makamların talimatıyla insan kaçakçılığı şüphesiyle Y.K., D.Y., Y.C., Y.Ş. ve C.Z., gözaltına alındı. Kaçan N.K. ve M.K.'nin yakalanması için de çalışma yürütüldüğü belirtildi. Kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:02 Katarlı yatırımcıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür
00:02 Spor kayserisporlu pedro henrique kazanmak için savaşan bir takım olacağız
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 19 Kasım 2019
00:00 Aydın'da şüpheli yangın
00:00 İran'daki gösterilerde, Devrim Muhafızları ve milis güçlerden 3 kişi öldü
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
23:42 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:04:11