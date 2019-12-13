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Ayvacık'ta 25 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 25 kaçak göçmen yakalandı.

13.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:58Ayvacık'ta 25 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 25 kaçak göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Gülpınar köyü Kumbağ Limanı mevkisindeki ağaçlık alanda saklanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


- Çanakkale

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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