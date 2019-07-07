07.07.2019 18:03
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Ayvacık'ta, 3 hektarlık tarım arazisi yandı

Ayvacık

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki tarım arazisinde, belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 3 hektarlık alan kül oldu.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki tarım arazisinde, belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 3 hektarlık alan kül oldu.
Ayvacık'a bağlı Behramkale (Assos) köyündeki tarım arazisinde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ve Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 helikopterle havadan, 5 arazözle de karadan alevlere müdahale etti. Yangın, ormanlığa yaklaştığı sırada kontrol altına alınıp, söndürüldü. 3 hektarlık tarım arazisinin kül olduğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


- Çanakkale
Kaynak: DHA
Çanakkale, Ayvacık, Güncel

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