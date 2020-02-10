Ayvacık'ta 37 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ahmetçe İskelesi açıklarında durdurdukları lastik botta yabancı uyruklular olduğunu belirledi.
"TCSG 61" botuyla Küçükkuyu beldesi açıklarına getirilen Afganistan uyruklu 10'u kadın, 18'i çocuk 37 düzensiz göçmen, "KB 4301" botuna alınarak kıyıya taşındı.
Küçükkuyu'daki sahil güvenlik karakolunda giysi ve gıda yardımında bulunulan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.