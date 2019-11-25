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Ayvacık'ta 45 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilindeki zeytinlikler arasında saklanan 45 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

25.11.2019 15:53 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:53Ayvacık'ta 45 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesi sahilindeki zeytinlikler arasında saklanan 45 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Komutanlığı'na bağlı ekipler, sahilindeki zeytinlikler arasında saklanan 45 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerle beraber 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı. Operasyonda 1 bot ve 1 bot motoru da ele geçirildi. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Jandarma, Kocaköy, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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