Ayvacık'ta 46 Kaçak Yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmek isteyen 46 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Çanakkale
İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık
ilçesi Korubaşı
köyü Yeşil Liman mevkisinde zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
uyruklu 46 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenler jandarmdaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
- Çanakkale
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Kaynak: DHA